192名国际旅客因无PCR检测证明被隔离，1人被禁止入境

哈通社/努尔苏丹/10月21日--交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍了21日飞抵哈萨克斯坦的国际旅客因无PCR检测证明被隔离的情况。

据交通运输国家首席卫生医师介绍，10月21日凌晨，有11班国际航班飞抵哈萨克斯坦，共有871名乘客，其中，679名乘客持有PCR检测阴性证明，192名乘客没有PCR检测证明。

其中：

1）飞抵努尔苏丹市机场的有6班国际航班，共有513名乘客，其中355人持有PCR检测阴性证明，158人没有证明；

2）飞抵阿拉木图市机场的有4班国际航班，共有276名乘客，其中242人持有PCR检测阴性证明，34人没有证明；

3）飞抵阿克套市机场的有1班国际航班，共有82名乘客，所有乘客均持有PCR检测阴性证明。

据悉，飞抵哈萨克斯坦的192名没有PCR检测证明的乘客将在努尔苏丹市和阿拉木图市接受为期2天的隔离，并接受PCR检测。

此外，1名俄罗斯公民因没有携带有效的PCR检测证明在努尔苏丹市机场被拒绝入境。

根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒。

【编译：阿拉依】



