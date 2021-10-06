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    11:50, 06 10月 2021 | GMT +6

    世卫组织称德尔塔病毒已扩散至全球192个国家

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    哈通社/努尔苏丹/10月6日 -- 世卫组织称，已有192个国家和地区出现德尔塔变异株感染者。

    当地时间10月5日，世卫组织发布的新冠肺炎每周流行病学报告显示，上周全球新冠肺炎新增确诊病例和新增死亡病例均继续下降。

    上周全球新增确诊病例超过310万例，除欧洲区域新增确诊病例数量增加，其他区域新增确诊病例均出现下降。非洲区域降幅最大，其新增确诊病例较前一周下降43%。

    根据世界卫生组织日内瓦总部收到的数据，截至 10 月 5 日，全球累计已有 235 175 106 人感染了冠状病毒，死亡人数已达到 4 806 841 人。美国登记的确诊感染病例最多，达 43,401,318 人感染了冠状病毒。其次是印度（33 853 048）、巴西（21 468 121）、英国（7 934 940）和俄罗斯（7 637 427）。

    上周全球新增死亡病例超过5.4万例，较前一周下降4%。

    全球累计死亡人数已达到 4 806 841 人，其中美国有 696 732 人死亡，其次是巴西（597 948）和印度（449 260）。紧随其后的是墨西哥（278 803）和俄罗斯（211 696）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】



    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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