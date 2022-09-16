自俄罗斯汇入资金规模达1938亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/9月16日--据inbusiness.kz新闻网站报道，我国半数以上海外汇款来自俄罗斯。这一数字较2021年同期多出5.7倍。今年4月至7月，自俄罗斯汇入1854亿坚戈，其中，4月汇入183亿坚戈，5月汇入456亿坚戈，6月汇入669亿坚戈，7月汇入546亿坚戈。从2015年至今年3月，来自俄罗斯的月均汇款额仅为92亿坚戈。这是因为，从今年3月开始维萨(Visa)和万事达(MasterCard)国际支付系统在俄罗斯停止使用。

2022年前7个月的数据显示，境外汇入资金在短期内激增2.2倍，达3589亿坚戈。而交易额则增长30.2%，即每笔汇款平均金额从23.63万坚戈增加至40.3万坚戈。

境外汇款规模前五名还包括：吉尔吉斯斯坦（409亿坚戈）、美国（269亿坚戈）、乌兹别克斯坦（239亿坚戈）和韩国（237亿坚戈）。

通过国际汇款系统汇入资金规模达5825亿坚戈，较去年同期增长7.1%。交易额则减少2.3%。每笔汇款平均金额增加9.6%，达41.8万坚戈。

自哈萨克斯坦向境外汇款主要目的国依次为乌兹别克斯坦（1636亿坚戈）、土耳其（1365亿坚戈）和俄罗斯（1018亿坚戈）。

【编译：阿遥】



