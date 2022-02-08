全球疫情：全球日增确诊超194万例 累计逾3.9亿例

哈通社/努尔苏丹/2月8日 —— 据海外网报道，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年2月8日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例397654004例，累计死亡病例5765498例。全球单日新增确诊病例1946111例，新增死亡病例7948例。

数据显示，美国、俄罗斯、德国、土耳其、日本是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、印度、俄罗斯、法国、巴西是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国新增超14万例确诊病例 特拉华州宣布逐步取消口罩强制令

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年2月8日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例78145843例，累计死亡病例926890例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例143493例，新增死亡病例1058例。

美国特拉华州州长约翰·卡尼(John Carney)当地时间2月7日宣布，在未来两个月内将逐步取消针对特拉华州学校和室内公共环境的口罩强制令。卡尼在社交媒体发文称，12年级及以下的公立和私立学校以及儿童保育设施的口罩强制令将于3月31日结束，而特拉华州针对室内公共场所的口罩令将于2月11日解除。

英国新增超5万例确诊病例 累计确诊逾1786万例

当地时间7日，英国政府发布的数据显示，该国新增新冠肺炎确诊病例57623例，累计确诊17866632例；新增死亡病例45例，累计死亡158363例。

法国新增超4万例确诊病例 累计确诊逾2080万例

7日，根据法国公共卫生署统计，法国新增新冠肺炎确诊病例46001例，累计确诊20804342例；新增新冠肺炎死亡病例417例，累计死亡病例132923例。法国医院方面依然承压，目前，法国共有因新冠住院治疗病例33447例，其中重症患者3622例。

俄罗斯新增超17万例确诊病例 俄罗斯常驻联合国代表确诊感染新冠病毒

据俄罗斯新冠病毒防疫官网发布的信息，截至莫斯科时间2月7日11时40分，过去24小时全俄新增新冠肺炎确诊病例171905例，累计确诊12982023例；新增治愈病例55683例，累计治愈10624954例；新增死亡病例609例，累计死亡336023例。

当地时间2月7日，俄罗斯常驻联合国代表团发言人表示，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（Vassily Nebenzia）新冠病毒检测结果呈阳性，目前已开始隔离，以避免传染。