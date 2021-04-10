世卫组织：全球194个国家已开始接种新冠疫苗

哈通社/日内瓦/4月10日 —— 据联合国新闻处消息，4月10日是2021年的第一个100天。在这100天当中，全球接种了7亿剂抗御2019冠状病毒病的疫苗，但其中87%集中在富裕国家。

世界卫生组织 总干事谭德塞9日在日内瓦举行的记者会上表示，在今天的头100天，全球220个国家和经济体中，有194个已经开始接种新冠疫苗，有26个尚未开始接种。

尚未开始接种的国家中，有7个已经收到疫苗并且可以开始接种，另外5个国家应在未来几天内收到疫苗。

但由于种种原因，其余14个国家尚难以开始接种。这些国家中有的尚未通过“新冠疫苗全球获取机制”（COVAX）申请获得疫苗，有些尚未准备好，还有一些计划在未来几周或几个月内开始申请。

在过去的六周中，“新冠疫苗获取机制”已向100多个国家和地区提供了超过3800万剂疫苗。

谭德塞说：“几乎所有想要开始接种疫苗的国家都已经开始接种。但是，大多数国家没有足够的疫苗来覆盖所有的卫生工作者或所有高风险人群。”

疫苗的全球分配不均令人震惊

全球已接种了超过7亿剂疫苗，但超过87％的接种集中在高收入或中等偏上收入国家，而低收入国家只占0.2％。

在高收入国家中，平均4个人中有接近1人接种了疫苗。但在低收入国家，每500个人中有1人接种了疫苗。

致力于在全球公平分配疫苗的“新冠疫苗获取机制”曾预计到3月底将分发近1亿剂疫苗，但由于供应量显著减少，但目前只分发了3800万剂。

谭德塞表示希望能够在4月和5月份迎头赶上。

他指出，“新冠疫苗获取机制”是有效的。它是一种强大的机制，可以比其他任何机制更快、更有效地分发疫苗。“问题不在于从该机制中取出疫苗，问题是让疫苗进入该机制。”

谭德塞表示，一些国家和公司出于自身的政治或商业原因，计划绕过机制进行双边疫苗捐赠。

他说：“这些双边安排冒着助长疫苗不平等的风险。供应短缺正在推动疫苗民族主义和疫苗外交。”

解决疫苗供应不足

“新冠疫苗获取机制”的合作伙伴正在探索如何解决疫苗短缺的问题，包括：