韩国新增1952例新冠确诊病例 累计356305例

哈通社/努尔苏丹/10月27日-- 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部27日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例1952例，累计确诊35.6305万例。

单日新增病例较前一天大幅增加686例，较上周同期增加381例。这主要是因为疗养院等感染风险较高的设施以及幼儿园、学校等教育设施发生集体感染，加上随着即将转入«分阶段恢复日常生活»阶段，民众防疫意识出现松懈。由于31日万圣节恰逢周末，私人聚会将会增加，疫情扩散风险恐加大。若疫情呈现扩散趋势，下周起实施的复常计划可能受到影响。

当天新增病例中社区感染病例1930例，其中首都圈1582例（82%），非首都圈348例（18%）。境外输入性病例22例，其中6例在入境检疫过程中确诊，16例在入境后隔离期内确诊。

当天新增9例死亡病例，累计死亡2797例，平均致死率0.79%。治愈并解除隔离的病例累计32.9658万例，接受隔离治疗的患者为2.385万例。迄今共有1562.8311万人次接受病毒检测，其中1388.482万人次呈阴性，138.7186万人次的结果待出。

另外，防疫部门从当天通报的累计确诊病例中减去了京畿道和首尔市分别于9月30日和本月24日重复统计的共2例病例。