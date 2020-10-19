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    11:30, 19 10月 2020 | GMT +6

    198名国际旅客因无PCR检测证明被隔离，3人被禁止入境

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    哈通社/努尔苏丹/10月19日--交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍了19日飞抵哈萨克斯坦的外国公民被禁止入境的原因，以及因无PCR检测证明被隔离的国际旅客中哈萨克斯坦公民的人数。

    据交通运输国家首席卫生医师介绍，10月19日凌晨，有10班国际航班飞抵哈萨克斯坦，共有1136名乘客，其中，938名乘客持有PCR检测阴性证明，198名乘客没有PCR检测证明。

    其中：

    1）飞抵努尔苏丹市机场的有6班国际航班，共有565名乘客，其中424人持有PCR检测阴性证明，141人没有证明；

    2）飞抵阿拉木图市机场的有3班国际航班，共有494名乘客，其中446人持有PCR检测阴性证明，48人没有证明；

    3）飞抵阿克套市机场的有1班国际航班，共有77名乘客，其中68人持有PCR检测阴性证明，9人没有证明。

    据悉，飞抵哈萨克斯坦的198名没有冠状病毒PCR检测证明的乘客将在努尔苏丹市、阿拉木图市和阿克套市接受为期2天的隔离，并接受PCR检测。

    此外，有3名外国公民被禁止入境：分别是1名俄罗斯公民、1名乌兹别克斯坦公民和1名亚美尼亚公民，因没有携带有效的PCR检测证明而被拒绝入境。

    根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

    对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    社会保障 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒 交通运输 交通
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