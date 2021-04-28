首任总统： 1991年是哈萨克斯坦新时代的开始

哈通社/努尔苏丹/4月28日-- 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖、民族和睦大会主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在28日召开的民族和睦大会第二十九届代表大会上表示，1991年是哈萨克斯坦新时代的开始。

首任总统表示，今年是哈萨克斯坦独立的30周年， 1991年是哈萨克斯坦人民新时代的开始。 那是一个自由的时期，一个自由地生活在祖先的历史家园中，建立一个新国家，为自己的命运承担责任的时代。“我们亲眼目睹了这一切。 如今，迎来了独立的30周年。 30年前，我们的多民族、多宗教人民做出了另一个重要选择，以实现我国的统一、和平与和谐。 ”

首任总统对国家发展战略的正确性和有效性表示了信心。

“首先，这为国家基础创造了最有利的条件，并为形成现代哈萨克斯坦的形象提供了强大的资源。在这方面，开头为‘我们，哈萨克斯坦人民，由共同的历史命运团结在一起 ’ 的宪法非常重要。宪法代表了我们所有公民的共同利益，无论信仰或语言如何。 《宪法》第11条建立、保护和加强我们国家的统一及和平与和谐。禁止基于语言、宗教或国籍的歧视。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】