1991年至今哈国生产石油达20亿吨

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部的统计数据显示，自1991年独立至2024年5月29日为止，哈萨克斯坦共生产石油2 000 147 305吨。

据石油领域的分析师阿布扎勒·纳热穆别托夫介绍，今年的春季融雪洪水灾害期间，石油行业大约损失了3.38万吨的原油产量。官方统计数据显示，截至4月25日的损失为2万吨。

- 这仅仅只是哈萨克斯坦年产能的0.05%。水患或许对石油生产商带来了一些阻碍，但造成的损失可以说微乎其微。- 他说。

此前，哈萨克斯坦能源部发布了关于被洪水淹没的油田设施有关的报告。报告显示，至5月末，仅剩余5座设施仍未恢复生产，且全部位于阿克托别州境内。在一个月内，由445座因洪水受到影响的油田设施恢复了生产。

总体而言，因春季洪灾等因素影响，哈萨克斯坦石油生产量下降至2万桶/日，四月份产量为154万桶。但这一数据仍高于欧佩克分配给哈萨克斯坦的146.8万桶的产油配额。

值得一提的是，哈萨克斯坦今年1~4月份共生产原油590万吨，而石油产品生产量为425万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】