俄罗斯卢布兑美元创1998年来最大跌幅

哈通社阿斯塔纳12月16日电，据路透社消息，俄罗斯卢布兑美元周一大跌约10%，创1998年来最大跌幅，俄罗斯资产全线下滑，使得俄罗斯央行的能力受到考验，并给总统普京带来重大挑战。

交易商称，卢布重挫迫使央行周一干预汇市。今年以来，卢布兑美元已经下跌50%。美国威胁对俄罗斯实行新制裁、油价大跌以及对卢布贬值的单向押注，对卢布造成打压。

月初以来，干预汇市几乎变成俄罗斯央行的日常工作。但升息以及央行高官的强硬讲话都未能阻止卢布跌势。

普京的支持率在一定程度上基于他能够提供稳定和繁荣，但卢布下跌令他的支持率面临风险。卢布重挫推高本就飞升的通胀，并且损害了俄罗斯在投资者心中的信誉。

卢布兑美元周一首次跌破60关口，触及纪录低位64.44，较上日收盘下跌近10%。卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌至78.87。

在美国交易时段，卢布兑美元进一步下跌至65.90卢布，之前卢布跌穿了莫斯科交易所设定的汇率波动区间边界，意味着该交易所在晚盘不接受超过64.4459的卖价。

美元计价的RTS股指.IRTS收低10%，至五年低位，且俄罗斯企业的美元债券遭到抛售。 三位交易商向路透表示，在卢布兑美元跌穿61卢布后，俄罗斯央行可能干预了市场。一名交易商称，央行可能卖出大约10亿美元，令卢布兑美元短暂回到60卢布。

"对卢布走弱的预期很强，"Sberbank CIB外汇和固定收益策略师弗拉迪米尔∙潘图金说，"我们将需要做很大努力才能扭转这一趋势。"

俄罗斯央行在今年动用了接近800亿美元来支撑卢布，包括在本月使用了超过50亿美元。今年央行为应对乌克兰危机引发的市场动荡，将其主要贷款利率上调了5个百分点。

俄罗斯央行周一表示，如果原油均价为每桶60美元，明年第一季俄罗斯经济可能萎缩，全年萎缩幅度可能约为4.5%。

俄罗斯市场周五结束交易后，美国国会通过一项议案，提出加强对俄罗斯的制裁，令俄罗斯资产承压。

美国总统奥巴马尚未签署这项议案成为法律，且反对进一步对俄罗斯实施制裁，除非欧洲也采取行动。但尽管如此，这份草案还是打击了市场信心。

原油价格周一再度承压，布兰特原油触及每桶接近60美元的五年低点。这打压俄罗斯卢布，因为油气销售是俄罗斯出口收入的主要来源。

"除非乌克兰局势改善，油价有大幅改善，否则就不宜贸然购买俄罗斯资产，"瑞士银行驻伦敦新兴市场策略部主管Bhanu Baweja表示。

卢布贬值带来的冲击也在其他市场泛起涟漪。美元计价的RTS指数.IRTS收低10.1%至718点，以卢布交易的MICEX指数.MCX收低1.9%至1,431点。

Markit数据显示，俄罗斯债券风险担保成本周一跳升至536个基点，为2009年3月以来最高，且远超当日稍早所及500关口。