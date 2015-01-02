立陶宛成为欧元区第19个成员国

哈通社阿斯塔纳1月2日电，据《新闻晨报》报道，立陶宛2015年1月1日正式加入欧元区，继波罗的海邻国爱沙尼亚和拉脱维亚之后，成为欧元区第19个成员国。

当地时间1日凌晨的维尔纽斯，烟花绚烂，气氛热烈，人们欢呼新年到来的同时，也在迎接立陶宛的欧元时代。 零点20分，立陶宛总理布特克维丘斯从首都维尔纽斯市中心的一台自动取款机上取出10欧元，并宣布立陶宛已正式加入欧元区。 布特克维丘斯在致辞中说："对立陶宛而言，加入欧元区不仅意味着经济和政治安全，也意味着立陶宛可以更加快速地发展经济，从而创造更多就业机会，并提高人们的收入水平。"他说，坚信立陶宛能够让欧元大家庭更加强大。 参加庆祝活动的爱沙尼亚总理罗伊瓦斯说："加入欧元区不仅是立陶宛的胜利，也是爱沙尼亚、拉脱维亚和整个欧元区的胜利。" 立陶宛于2006年首次申请加入欧元区，由于当年通货膨胀率高于欧盟关于加入欧元区的规定，未能如愿。 2012年年底本届政府上台后，便将加入欧元区作为政府最重要的工作之一。2014年7月，欧盟同意立陶宛于2015年1月1日加入欧元区。 爱沙尼亚和拉脱维亚分别于2011年和2014年加入欧元区。

立陶宛加入欧元区传递什么信号 继爱沙尼亚和拉脱维亚分别于2011年和2014年加入欧元区后，立陶宛的加入标志着波罗的海三国全部加入了欧元大家庭。 目前，欧元区国家正经历漫长而痛苦的经济衰退和增长停滞期，经济上的困境导致欧元区面临的政治风险也在上升。立陶宛在有人发出"欧元会消失吗"这样的疑问时加入欧元区，对于振奋欧元信心具有重要意义，表明了欧元区单一货币计划对一些欧洲国家来说仍然具有很强的吸引力。 立陶宛加入欧元区，机遇与风险并存。对于立陶宛此类经济体量特别小的国家而言，加入欧元区是"背靠大树好乘凉"。披上欧元区成员国这件"保护衣"，有利于立陶宛的经济发展。而反对者们则担心，欧元区的问题将影响到立陶宛的未来。立陶宛英语新闻网站《立陶宛论坛》总编辑鲁斯兰纳斯说，"我们正在加入一个江河日下的组织。" 有分析人士认为，立陶宛加入欧元区，不仅仅是个经济问题，还有一定的地缘政治因素。波罗的海三国与苏联和现在的俄罗斯都有着复杂的历史恩怨与纠葛。在目前乌克兰危机悬而未决的背景下，立陶宛可能会希望通过加入欧元区来平衡来自俄罗斯在经济和能源安全等方面的影响。 在这一背景下，立陶宛领导人将会把进一步融入欧洲作为构建本国安全政策的重要内容。正如欧洲央行行长德拉吉最近所说，"加入欧元大家庭能让立陶宛人感觉更加安全"。 目前，排列在加入欧元区"等待席"的国家还有很多，包括保加利亚、捷克、克罗地亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚等。很显然，立陶宛不会是最后一个加入欧元区的国家。