朴槿惠被逮捕结束19年政治生涯 选举女王沦为囚犯

哈通社阿斯塔纳--据韩联社消息， 因40年闺蜜崔顺实擅政被弹劾赶下台的韩国前总统朴槿惠31日凌晨被逮捕，继总统职务被罢免，人身自由也被剥夺，政治生涯在从政19年后基本画上句号。

从代理第一夫人的总统长女到40战40胜的"选举女王"，再到女承父业号令韩国的总统，如果没有媒体揭露崔顺实幕后弄权，朴槿惠本可在干满所剩无几的任期后"功成身退"，但亲信门风暴终令朴槿惠锒铛入狱。



朴槿惠于1997年12月加入大国家党，正式从政。因父亲朴正熙1979年遇刺死于总统任内，朴槿惠扛着丧父之痛隐居18年，直到韩国深陷金融危机，才以国难当头不容袖手旁观为由"挺身而出"，宣布支持大国家党籍总统候选人李会昌，再度走入公众视野。







资料图片：图为朴槿惠儿时拍摄的全家福。左一为已故前总统朴正熙，右一为朴槿惠的母亲陆英修，右二为朴槿惠的妹妹朴槿姈，右三为弟弟朴志晚，朴槿惠站在朴志晚的后面。



1998年4月，朴槿惠在大邱市达城选区国会补选中当选议员，登陆汝矣岛，进入政治中枢。朴槿惠共做了五任国会议员，其间经历退党自立门户等波折，于2004年成长为政坛大人物。在出动"运钞车"贿选曝光和弹劾卢武铉激起公愤使大国家党陷入绝境之际，朴槿惠闪亮登场收拾乱局，为日后问鼎积累了政治资本。



在掌舵大国家党的2年多时间里，她以40比0的佳绩率党赢得大大小小的选举，创下逢选必胜的不败神话，迫使当时执政的"开放我们党"分崩离析。但朴槿惠在2007年总统党内初选中不敌李明博，再遇挫折。不过，朴槿惠认赌服输毅然接受败选结果给选民留下深刻印象。



在2009-2010年的世宗市修订案争议中，她以说话算数为由力挺原案，率众否决时任总统李明博推动的修订案，树立了讲原则、信得过的政治形象。朴槿惠于2012年赢得大选，成为韩国首位女总统，创下父女皆任总统的纪录。







资料图片：2013年2月25日，在首尔汝矣岛国会，朴槿惠在第18任韩国总统就任仪式上行举手礼。



不料，2016年10月亲信门发酵，幕后权贵专权跋扈的丑闻频传，朴槿惠和其亲信崔顺实的关系也浮出水面，让已执政4年的朴槿惠迅速沦为跛脚鸭。首尔市中心每周末都举行韩国民主抗争以后最大规模的倒朴集会，要求朴槿惠下台的呼声高涨，国会顺应民意于12月9日通过弹劾总统的决议。



随后朴槿惠幽居青瓦台，与宪法法院和独立检察组周旋，但未能挽回名誉。8位宪院法官于3月10日全票判处弹劾成立，独检组则宣布朴槿惠是犯罪嫌疑人，将贿案移交检方。之后分别于本月21日和30日，朴槿惠亲自接受检方讯问和法院审查，矢口否认罪名，但仍被签发逮捕证。朴槿惠12日出府回私邸时扬言，真相必将大白。不过，接下来朴槿惠为"申冤"只能进行并不体面的法庭斗争。



【编辑：金桥】