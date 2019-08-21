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有关19世纪英国旅行家在哈萨克斯坦见闻英文著作在阿拉木图州举行首发仪式
哈通社/塔勒德库尔干/8月21日 – 英国作家约翰·玛希·斯图尔特的作品——《托马斯、露西与阿拉套：阿特金森们在西伯利亚与哈萨克大草原上的历险记》首发仪式21日在哈萨克斯坦塔勒德库尔干市举行。
本书作者约翰·玛希·斯图尔特在发行仪式上表示，选择哈萨克斯坦阿拉木图州作为这本书的首发地是有其特殊原因的。«因为，19世纪的英国旅行家托马斯和露西长途跋涉来到哈萨克草原后，正是在七河流域生下了他们的第一个孩子。他们为这个孩子取名为‘阿拉套-塔姆什布拉克’，并在七河流域待了很长时间。»他说。
这本有关哈萨克草原见闻的著作，以英文出版，首批1000册。
作者计划前往两位旅行家的孩子出生地«塔姆什布拉克»，继续搜寻更多与他们有关的故事，并推出这本书的后续部分。
哈萨克斯坦哈巴尔24频道驻伦敦记者哈里穆詹·卡拉曼吾勒认为，该书的出版有助于英文读者直观了解哈萨克斯坦的历史、文化和风俗，并为哈萨克斯坦的旅游业发展带来正面的影响。
该书有望翻译成哈萨克文和俄文。
【编译：木合塔尔·木拉提】