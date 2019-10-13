超强台风“海贝思”登陆日本 致19人死亡

哈通社/东京/10月13日 -- “海贝思”已在日本造成19人死亡、14人失踪、上百人受伤。

据共同社消息，受今年第19号台风“海贝思”带来的暴雨影响，日本东京都的多摩川及长野县的千曲川等各地河流发生泛滥及涨水，相继出现因地质灾害而陷入孤立的地区。共同社目前的统计数据显示，有19人死亡，16人下落不明。另有众多伤者。自卫队相继接到来自地方政府的灾害派遣请求，已投入约2.7万人参与救援。

在长野市，千曲川决堤约70米，居民区发生大规模洪水。中央政府的浸水预想区域内，水深或达5米。福利设施等5处地点还留有总计约360名老年人等，救援工作正在推进。在东日本铁路公司（JR东日本）的车辆中心，北陆新干线10节编组列车浸泡在水中。下水道处理设施也发生浸水，尚不清楚何时才能恢复。

千曲川除长野县上田市可能决堤外，下游的新潟县信浓川也发生泛滥。栃木县佐野市的秋山川决堤，宫城县丸森町等也有河流泛滥。埼玉县川越市也发生大规模浸水。

相模原市绿区13日上午8点多，在河流下游发现一名成年女性和女童，两人心跳呼吸已停。昨晚附近接报称，或为同一家庭的4人所乘车辆落入河中。

群马县富冈市发生滑坡，住宅倒塌，失联的3人被救出，但均已死亡。在群马县藤冈市现场发现的男子也确认死亡。福岛县二本松市12日也发生了塌方，房内的2人下落不明。

川崎市高津区一处公寓的一楼浸水，在其中一个房间发现的60多岁男子死亡。停泊于东京湾的巴拿马籍货船自动识别系统（AIS）信号消失，已确认沉没。12名外籍船员中5人获救，另有1人死亡。在长野、茨城、福岛各县，有架设于河流之上的铁路桥梁垮塌。

据国土交通省称，至13日早上，中央政府管理的14条河流及各地方政府管理的62条河流发生浸水灾害。岩手、福岛、群马、埼玉、东京、神奈川、山梨、静冈、三重9个都县发生33起地质灾害。在东北高速公路及东名高速公路等13条线路的15个区间，边坡等发生塌方。官房长官菅义伟在13日的记者会上透露称，有37.6万户停电，1.4万户停水。