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    08:21, 16 七月份 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦将为中国国籍哈萨克族留学生于19日组织在线模式高考

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    哈通社/努尔苏丹/7月16日 – 哈萨克斯坦国家统一考试（全国统一高考- ҰБТ）考试中心宣布，将在2020年7月19日专门为中国、蒙古国、乌兹别克斯坦国籍的哈萨克族同胞留哈学生组织一场高考。

    国家考试中心发布的消息称：«考虑到学生及家长们的申请，以及在线模式的考试，需要参考考生做好技术设备方面的准备，因此决定将专门考试的时间从7月17日修改至7月19日。»

    为境外哈族血亲同胞安排的高考，将于7月19日早晨10：00时（努尔苏丹市时间），以网络在线形式举行。

    也就是说，所有考生将在家中，通过互联网参加这场特殊的高考考试。

    哈萨克斯坦国家考试中心强调，为确保在线考试过程顺利，每一名参考的考生应确保家中拥有连接了稳定的互联网（网速1024Mbps）的电脑，安装Google Chrome浏览器，在线摄像头以及可通过Youtube频道直播模式进行拍摄的智能手机。

    其他附加信息，将于7月18日，由接受相关申请的高等院校提供（进入考试的入口链接以及用户名和密码）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 教育 教育部 哈萨克 黄金储备
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