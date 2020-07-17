19岁哈国青年刷新世界音乐排行榜 被《纽约时报》赞为英雄

哈通社/纽约/7月17日--美国《纽约时报》发表了一篇有关来自哈萨克斯坦的19岁青年伊曼别克·泽依肯诺夫的文章，他对美国歌手Saint Jhn创作的歌曲«Roses»进行了混音，刷新了世界音乐排行榜。

《纽约时报》的文章中写道，伊曼别克·泽依肯诺夫与父母一起生活在哈萨克斯坦巴甫洛达尔州的一座小镇阿克苏。伊曼别克的父亲是一名消防员，母亲在旅行社工作。伊曼别克说他在一个音乐世家长大。他与当地的DJ和制作人一起学习制作音乐，并通过在YouTube上观看视频教程制作了他的第一个电子音乐曲目。

直到去年12月，伊曼别克还在当地的火车站工作。但在2019年的夏天，一切都发生了变化，当时他发现了一首由圭亚那裔的美国说唱歌手兼歌手Saint Jhn创作的名为«Roses»的歌曲。

值得一提的是，当时这首歌被放在公共领域中已经第三年。伊曼别克过去已经进行过几次业余混音，因此决定改进这首歌曲里个别音轨的缺点。后来， 伊曼别克在一个俄罗斯的社交网络上发布了他的混音曲目。几个月后，他成为了流行歌星。

伊曼别克通过Zoom的电话口译员说：«我进行了地下混音，我不知道如何推广它，所以我只是把它放在网上然后忘记了。几个月后，它引爆了整个世界。»

歌曲«Roses»原始版本首次发行四年后，伊曼别克的混音版成为了国际热门。 现在，他的混音曲目已成为美国Billboard Hot 100排行榜的第五名，也是英国音乐排行榜的第一名。

去年八月底，伊曼别克与俄罗斯唱片公司«Effective Records»签订了合同。后来他与Saint Jhn达成协议，正式发行了他的混音单曲。

据制片人说，伊曼别克和Saint Jhn尚未亲自见面。他们目前正在通过Instagram私信进行交流。

【编译：阿拉依】