哈萨克斯坦在全球清廉指数排名中上升19位

哈通社/阿拉木图/1月28日--据“透明哈萨克斯坦”（Transparency Kazakhstan）公共基金官网消息，世界著名非政府组织“透明国际”（Transparency International）于2021年1月28日发布了2020年全球清廉指数排行榜（Corruption Perceptions Index）。

今年，全球研究的主要议题是腐败对卫生系统的破坏性影响，以及在COVID-19大流行期间违反国家民主原则的加剧程度。

根据2020年全球清廉指数排行榜，哈萨克斯坦获得38分，排名第94位，与巴西、埃塞俄比亚、秘鲁、塞尔维亚、斯里兰卡、苏里南和坦桑尼亚统并列。

丹麦和新西兰获得88分，并列位居第一。叙利亚、索马里和南苏丹分别以14、12和12分位居最末。

就区域而言，排名最靠前的是西欧国家，该地区的平均分数为66分。得分最低的地区是撒哈拉以南非洲（32分）、东欧和中亚地区（36）。哈萨克斯坦在欧洲和中亚地区中进行排名。

在东欧和中亚地区中，对19个国家进行了评分。格鲁吉亚-56分、亚美尼亚-49分、白俄罗斯-47分、黑山-45分、土耳其-40分、哈萨克斯坦-38分、塞尔维亚-38分。

透明国际是一个全球性的民间社会组织，致力于打击腐败已经超过25年。

自1995年成立以来，全球清廉指数已成为全球公共部门腐败的主要指标。 该组织专家基于13种类型的商业调查和专家评估，以从0到100的分数评估了各国腐败的程度。在2020年全球清廉指数排行榜中，对180个国家的公共部门腐败程度进行了评估。

【编译：阿拉依】



