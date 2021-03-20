19日自国外飞抵哈萨克斯坦的乘客中未检测到冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月20日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月19日，有32班国际航班自中国、斯里兰卡、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有4733名旅客抵达，其中4321名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，412名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有8班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1301名乘客，1241人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，60人没有证明；

-有16班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2377名乘客，2110人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，267人没有证明；

-有5班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有797名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有7乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有130名乘客，67人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，63人没有证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有121名乘客，99人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，22人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月18日自国外飞抵哈萨克斯坦的357名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



