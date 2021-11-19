第二批辉瑞疫苗19日晚运抵阿拉木图

哈通社/努尔苏丹/11月19日 —— 据新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，第二批26 6760剂辉瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）19日晚运抵阿拉木图。

消息称，运抵的辉瑞疫苗将按照所有的运输条件分配至全国各地，并向民众提供接种。

据了解，根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦政府从辉瑞公司购买了423万剂辉瑞新冠疫苗。

值得一提的是，这是哈萨克斯坦境内注册的第6款新冠疫苗。目前，哈萨克斯坦正在接种QazVac、Sputnik V、Hayat-Vax、CoronoVac和Sinopharm等新冠疫苗。

据悉，辉瑞疫苗是由德国BioNTech和美国辉瑞合作开发的一种信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗。疫苗在第三期临床测试的有效率达到95%。美国去年年底该批准紧急使用该疫苗，随后成为世界卫生组织首款核准使用的预防2019冠状病毒病疫苗。

相比传统疫苗，mRNA疫苗更容易失效，对运输和存储要求更严格。一旦解冻，辉瑞疫苗在2摄氏度至8摄氏度环境中存放不超过5天，在室温环境存放不超过两小时。

美国药管局去年要求这款疫苗在零下80摄氏度至零下60摄氏度的超低温环境运输和储存，并需要必须使用特制容器运输和储存。

研究显示，辉瑞新冠疫苗可以在零下15摄氏度至零下25摄氏度的正常医疗冰箱温度下保存长达两周，且单次注射两剂可以有85%的效果。因此，美国药管局今年2月底放宽了辉瑞疫苗存储和运输温度要求。

5月17日，欧洲药品管理局批准将辉瑞新冠疫苗保存期限延长至可在冰箱中保存一个月的决定。

【编译：小穆】