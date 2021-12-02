哈萨克斯坦平均工资同比增长19%

哈通社/努尔苏丹/12月2日 -- 据ranking.kz统计，哈萨克斯坦平均工资最高的地区是阿特劳州，最低的地区是突厥斯坦州。

2021年三季度，哈萨克斯坦职工月平均工资为24.37万坚戈，较上年同期（20.43万坚戈）增长19.3%，工资实际购买力增长9.8%。

按地区统计，哈职工平均工资最高的地区为阿特劳州，达到41.91万坚戈，同比增长19.5%，实际增长9.5%。其次为曼格斯套州（34.65万坚戈，+6.2%）、努尔苏丹市（33.84万坚戈，+7.8%）和阿拉木图市（28.37万坚戈）。哈全国17个地区中，仅有上述4个地区工资超过全国平均水平。平均工资最低的地区为突厥斯坦州（18.11万坚戈，+11.5%）。

按行业统计，哈平均工资最高的行业为金融保险业，达到45.28万坚戈，同比增长18.8%。其次为科研行业（36.95万坚戈，+17.4%）和信息通信行业（33.11万坚戈，+19.9%）。平均工资涨幅最大的行业为行政服务业（25.6万坚戈，+37.1%），涨幅最小的为房地产业（18.19万坚戈，+2.7%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】