世卫组织：上周全球新冠肺炎新增病例减少19%

哈通社/日内瓦/2月16日 —— 当地时间15日，世卫组织发布新冠肺炎每周流行病学报告。报告指出，2月7日至2月13日期间，全球新冠肺炎新增确诊病例超过1600万，较前一周减少19%，新增死亡病例数量与前一周类似。

数据显示，除西太平洋区域外，上周全球各区域新增病例均有所减少，东南亚区域降幅最大，较前一周减少37%，其次是美洲区域和非洲区域。上周上报病例最多的五个国家分别是俄罗斯、德国、美国、巴西和法国。

奥密克戎亚型变异毒株传染性增加30%

世卫报告中还指出，早期研究数据表明，奥密克戎亚型变异毒株BA.2更易传播。根据丹麦的疫情数据进行测算，该亚型变异毒株比奥密克戎原始毒株BA.1的传染性增加了30%，但其导致的疾病严重程度与奥密克戎原始毒株相比并无差别。

目前奥密克戎毒株已取代德尔塔毒株成为全球范围内的主要流行毒株，全球近期上报的新冠病毒基因序列中，98.3%为奥密克戎毒株。而奥密克戎亚型变异毒株BA.2的所占比例逐渐上升，截至2月14日，该亚型变异毒株已在10个国家和地区成为主要流行毒株。