哈德政府间委员会第19次会议商讨支持在哈德意志社区发展措施

哈通社/阿斯塔纳/3月28日--据外交部消息，27日，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科与德国联邦议院议员兼联邦政府移民和少数族裔事务专员纳塔莉·帕夫利克在柏林共同主持召开哈萨克斯坦籍德意志人问题政府间委员会第19次会议。

哈萨克斯坦-德国政府间委员会定期会议旨在为生活在哈萨克斯坦的22.6万名德意志人和对学习德语感兴趣的其他公民提供支持。需要强调的是，哈萨克斯坦的德意志人已成为促进两国关系进一步发展的“活桥梁”。

瓦西连科致开幕词强调了为不同民族在哈萨克斯坦统一的社会文化空间和谐共处创造有利条件的特殊重要性。他提出了若干建议，包括加大引进德国职业教育模式和增设德国技术高校哈萨克斯坦分校。

他指出，哈政府采取的支持措施将继续确保哈萨克斯坦的德意志人拥有一个美好的未来，进而为发展促进两国关系做出重要贡献。

帕夫利克则指出，在哈德意志人为促进两国世代友好和合作互动做出了重大贡献，德国政府将继续支持两国在此领域的共同努力。

会议结束时，双方签署联合公报，确认两国政府将采取进一步措施全面支持在哈德意志人各项事业的发展。

【编译：阿遥】