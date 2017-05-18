哈通社阿斯塔纳 -- 据人民网消息，18日上午，由中国航空工业集团公司自主研制的直-19E（Z-19E）出口型武装直升机在哈尔滨飞机场首飞成功。

消息称，直-19E是中国针对出口市场的轻型专用武装直升机，于2015年9月8日首次公开亮相。

该型机对标国际先进，具有在全天候、复杂战场环境和野战保障条件下遂行对地攻击、对地火力支援和对空作战等多种任务能力，具备卓越的作战性能。采用单旋翼、涵道尾桨，窄机身构型、串列式座舱布局和后三点不可收放式起落架形式。空机重量较小，有效任务载荷大，最大起飞重量4250千克。与国外同型级别武装直升机相比，具有体积小、灵活度高等特点，在巡航速度、爬升率、使用升限和航程等方面具有明显优势。

直-19E配备了小型化、综合化的航电武器系统，具有多机空地信息化协同，连续、快速攻击多目标的能力，可选择多种攻击方式，火力强大，打击目标精确，对地面目标和低空目标有较大杀伤力。该型机可携带空地导弹、空空导弹、航空火箭弹、机枪吊舱等武器，主要用于攻击敌方主战坦克、步兵战车、装甲车辆、坚固工事等重要地面目标，可压制敌地面火力，打击敌地面兵力，迟滞敌方行动，为我方地面部队提供强大的火力支援。此外，还可用于攻击直升机等低空飞行目标，参与夺取超低空制空权，为直升机护航。

此外，直-19E具有良好的高温、高原性能以及防砂能力，可在湿热、盐雾和霉菌等恶劣条件以及野外临时场地起降，可在昼夜间复杂气象下执行各种任务。该型机装备的数字式自动飞行控制系统，提高了驾驶的精确性和安全性。完备的生存力体系大幅提高了战场生存能力。

据业内人士预测，直-19E型机在未来10年内，市场需求量将达到100至150架机。

【编辑：小穆】