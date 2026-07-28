19个国家的公民已获得哈萨克斯坦“新游牧”签证

消息称，获得“新游牧”签证的大多数申请人来自美国。截至2026年6月底，已有27名美国公民获得该签证。英国位居第二，共有9名英国公民申请了签证。加拿大公民获得了8份签证。

值得一提的是，澳大利亚、法国、韩国、德国、爱尔兰、波兰、拉脱维亚等国的公民也已获得“新游牧”签证。

- 目前没有单独记录签证持有者所从事的具体行业。然而，这项机会主要面向能够远程办公（即通过互联网办公）的专业人士，例如IT从业人员、咨询顾问、设计师、市场营销人员、创业者以及创意产业从业人员。-哈萨克斯坦旅游和体育部旅游产业委员会副主席阿伊丁·哈帕耶夫说。

据他介绍，人们对该项目的兴趣正在逐步增长。2026年上半年签发的签证数量与2025年全年签发的数量持平。他指出，这主要于远程办公普及国家的公民的积极参与。

- 来自美国、英国和加拿大的公民需求尤其高，因为这些国家弹性工作时间和远程办公十分普遍。-他说。

值得一提的是，该签证（Neo Nomad Visa）项目于2024年推出，旨在吸引全球的“数字游民”——即在全球范围内远程工作的专业人士，允许外国人在不改变雇佣关系的情况下，在哈萨克斯坦远程工作并居住最长一年。申请流程简便快捷，主要面向来自签证互免或简化国家的自由职业者、IT专家、创意人士及远程员工等。

新游牧签证为来自世界不同国家的旅行者提供了许多机会。获得此签证的外国游客可在哈萨克斯坦停留长达一年的同时，继续为其位于其他国家的开展远程工作，这不仅有助于他们深入了解当地的文化和生活，还能为哈萨克斯坦带来显著的经济效益。

据此前报道，英国公民塞塔克·耶纳在阿联酋驻哈萨克斯坦大使馆获得了哈萨克斯坦首次发放的“新游民”签证。