美国把对乌克兰军方的援助预算增加1倍

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据俄新网2日报道，美国负责国际安全事务的助理国防部长德里克•肖莱(Derek Chollet)周一在新闻发布会上表示，美国把对乌克兰国防领域的援助预算增加一倍，达到1800万美元。

美国驻乌克兰大使杰弗里•帕耶特周五接受乌克兰周刊ZN. UA采访时表示，美国最近三个月把对乌克兰军方的援助预算增加了1倍，但他没有指明具体资金数额。

肖莱周一早上表示，他会见了乌克兰副总理、国际安全与防御委员会副秘书安德烈•帕鲁比以及乌克兰国防部长米哈伊尔•科瓦利。他说："我们讨论了援助，包括我们向乌克兰承诺的1800万。这几乎是以前的一倍。"

他说，将用这些资金为乌克兰强力部门购买资产。他说，包括购买食品和其它财产，武器除外。他强调，美国将继续推动与乌克兰在军事领域的合作。

基辅政府从4月中旬起开始在乌克兰东部发动特别军事行动，以镇压2月发生有国家政变迹象的政权更迭引发的抗议活动。莫斯科称这一导致数十人伤亡的特别行动为讨伐行动，呼吁立即停止相关行动。乌克兰顿涅茨克州和卢甘斯克州5月11日就地区地位举行全民公投。根据计票结果，两个地区约90%的参投选民支持独立，两共和国代表宣布独立。两个地区已开始组建自己的政府机构。

在总统大选中获胜的波罗申科此前与美国驻乌克兰大使杰弗里•帕耶特讨论特别行动，美国大使主张采取"坚决行动"。据俄新社消息人士透露，此次会晤后波罗申科以最后通牒的形式要求强力部门在其宣誓就职前对顿涅茨克州和卢甘斯克州实施"清洗"。否则未来的总统威胁会免除特别行动责任人的职务。波罗申科的就职典礼定于周六（6月7日）举行。