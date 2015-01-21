报告称1%人口掌握世界近半财富

慈善机构乐施会(Oxfam)周一发布的一份研究报告称，明年世界上最富有的1%人口，很可能将控制一半以上的全球财富。这个关于全球不平等日益深化的警告发出时，全球商界精英正准备于本周在瑞士达沃斯参加世界经济论坛(World Economic Forum)。

报告发现，全球最富有的80个人总共拥有1.9万亿美元（约合12万亿元人民币）的财富，几乎相当于收入水平处于全球后50%的35亿人所拥有的财富总和。（去年，85名亿万富翁的财富总和才达到这个水平。）最富有的1%人口，即数千万人，控制着全球总财富的将近一半，这个比例还在不断上升。 报告写道，世界各经济体目前贫富不均的状况在最近几年是前所未有的。"2002年到2010年间，世界上最贫穷的一半人口所拥有的财富总量的增速，与亿万富翁的财富总量增速基本上相同，"报告称。"然而自2010年以来，他们的财富总量却一直在减少。" 该组织的执行总干事温妮•比扬依玛(Winnie Byanyima)在一份声明中指出，全球超过10亿人口每天的生活费低于1.25美元。 "我们真的想生活在1%人口的财富总和比其他所有人财富总和还多的世界里吗？"比扬依玛说。"全球不平等的严重程度简直令人震惊。" 涉足金融、保险和卫生领域的投资者得到了最多的收益，乐施会说。该组织援引《福布斯》(Forbes)杂志亿万富豪榜的数据称，制药和卫生保健领域亿万富豪的财富净值跃升了47%。这家慈善机构认为，这些个人的财富之所以增长迅速，部分原因是他们为保护和巩固自身利益，耗资数百万美元开展了游说活动。 来源：美国时报中文网