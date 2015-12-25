亚投行正式成立 明年1月开张运营

哈通社阿斯塔纳12月25日电 据新华社消息，历经800余天筹备，由中国倡议成立、57国共同筹建的亚洲基础设施投资银行于2015年15月25日正式成立，全球迎来首个由中国倡议设立的多边金融机构。

当天，中国财政部部长楼继伟在北京宣布，《亚洲基础设施投资银行协定》正式生效，标志着亚投行在法律意义上正式成立。根据协定，至少有10个签署协定的成员国已交存批准书，且其初始认缴股本的加总数额不低于认缴股本总额的50%，协定即告生效，亚投行正式宣告成立。

截至12月25日，包括哈萨克斯坦、中国、缅甸、新加坡、文莱、澳大利亚、蒙古国、奥地利、英国、新西兰、卢森堡、韩国、格鲁吉亚、荷兰、德国、挪威、巴基斯坦、约旦等在内的17个意向创始成员国已批准亚投行协定并提交批准书，股份总和占比达到50.1%。

"亚投行正式宣告成立，是国际经济治理体系改革进程中具有里程碑意义的重大事件，标志着亚投行作为一个多边开发银行的法人地位正式确立。"楼继伟说。

楼继伟透露，根据筹建工作计划，亚投行开业仪式暨理事会和董事会成立大会将于2016年1月16日至18日在北京举行。理事会和董事会成立大会将选举亚投行行长和各选区董事，审议通过银行业务、财务、人事等方面的重要政策文件，为亚投行正式投入运营奠定基础。

亚投行候任行长金立群在接受记者采访时说，亚投行正式成立后，将启动吸收新成员工作，国际复兴开发银行和亚洲开发银行的成员均可申请加入亚投行，但新成员将以普通成员身份加入。"亚投行始终坚持以开放性欢迎所有有意愿并接受《亚投行协定》的国家加入银行。"

此外，亚投行初期投资重点领域包括能源与电力、交通和电信、农村和农业基础设施、供水与污水处理、环境保护、城市发展以及物流等，首批贷款计划在2016年年中左右批准。