纽约时报广场发生汽车撞人事故 导致1人身亡

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，当地时间18日中午，美国纽约时报广场突发汽车冲撞行人事件，目前已导致1人死亡、22人受伤，26岁的涉事司机已被逮捕。纽约警方初步判断，这是一起醉酒驾驶事件。纽约市长则表示，这不是一起恐怖袭击事件。

消息称，18日中午12点左右，一辆红色的本田雅阁汽车突然冲上位于百老汇大街和45街交汇的行人道，从现场照片可以看到，汽车撞上一个铁杆后停下，车前盖冒出白烟。路上有受伤行人卧倒在地。



事发后，纽约警方逮捕了涉事司机。司机为26岁的理查德•罗哈斯(Richard Rojas)，来自纽约布朗士区。





纽约警察局长奥尼尔表示，司机罗哈斯是美国公民，也是前海军成员，他此前有犯罪记录，有两次因醉酒驾驶被捕记录，目前正接受酒精和药物检测。



据悉，罗哈斯第一次因酒驾被捕是在2008年，地点为纽约皇后区。2015年，他再次在曼哈顿因酒驾被捕。



纽约市长德布拉西奥在记者会上证实，这起汽车撞人事件的死者是一名18岁的女子，她13岁的妹妹在事件中受伤。德布拉西奥重申，这不是一起恐怖袭击事件。