苹果有望在一年半内突破1万亿美元市值

哈通社阿斯塔纳 -- 根据加拿大皇家银行资本的一项分析，基于即将发售的iPhone 8的强劲市场需求和大规模的股票回购进行推测，在未来的一年到一年半里，苹果公司很可能会成为一家市值1万亿美元的公司。

分析师Amid Daryanani将其苹果股票价格目标上调至168美元，比当前水平157美元高出9.5%，并重申其表现优于大盘。另外，他预测苹果每股收益将超过12美元，苹果股价在2018年10月开始的2019年财政年度中将上涨0.61%，至192美元和195美元之间。这个涨幅比当前水平高出25%到27%。

Daryanani在给客户的一份报告中写道："我们认为，这个预测主要基于一款高端iPhone 8的推出，将带来稳定、适度的销量增长。"Daryanani预计，新iPhone 8的售价约为800美元，预测2017财年各款苹果手机平均售价约为666美元，新iPhone 8的售价要高于平均水平。他表示，毛利润率可能也会因新iPhone 8的较高价格而得到提升，这将有助于抵消更高的内存定价和材料成本，并将重点放在削减运营支出上。

【编辑：木合塔尔·木拉提】