纳扎尔巴耶夫总统将于明年1月访问美国

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 - 哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫将于2018年1月访问美国。

该消息是由美国负责南亚与中亚事务的助理国务卿爱丽丝·韦尔斯，在今日同哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫举行会晤后透露的。



会谈中，美国代表强调指出，对于美国而言，哈萨克斯坦不仅是中亚地区，也是国际舞台上重要的领袖国家。



爱丽丝·韦尔斯表示，美方期待明年1月在阿斯塔纳和华盛顿的相关会议上同哈方合作探讨全球安全问题。



"同时，我们急切的期待哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫1月对美国的访问。相信总统此行将十分顺利。"她说。



爱丽丝·韦尔斯指出，在今天同哈外交部副部长举行的会谈中，双方重点就阿富汗和朝鲜问题、彻底摧毁达伊什组织等进行了讨论。此外，双方还就哈美两国商贸、投资、文化和教育领域合作等深入交换了意见。



"通过对对方语言的学习，将能够有效的拉近双方在文化方面的交流。对于美国驻哈使馆大力支持哈国本地居民英语学习项目的做法，我感到十分高兴。"她说。



美方代表强调称，华盛顿方面始终高度评价哈萨克斯坦。



"在两国建交26周年之际，我向哈方致以谢意，并祝愿贵国首任总统日庆祝活动取得圆满成功。"她说。



【编译：木合塔尔·木拉提】