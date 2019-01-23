哈萨克斯坦1月份高考成绩正式公布

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 哈萨克斯坦全国统一高考1月份考试于18-20日期间举行。

据统计，1月份高考考生人数为34687名，其中包括9名残疾学生。29789名考生为11（12）年级高中生、3268名为条件性考生、2781名为特长生。

据了解，申请参加1月份高考的35838名考生中有25615名以哈萨克语参加，10162名考生以俄语，而剩余61名考生则以英语参加考试。

根据1月份高考结果，共有69%（24012）考生获得及格分数线以上，而10675名考生（31%）则没达到及格分数线50分。

哈萨克斯坦国家考试中心主任拉玛赞•阿利穆库洛夫表示，参与1月、3月以及8月份高考的考生只能申请自费就读高等教育机构，而考生只有参与于6月举行的全国统一高考才能有资格获得国家教育奖学金。

阿利穆库洛夫指出，除了考试成绩凭证外，还将向考生们提供奖学金分数线、配额数量等方面的信息。此外，还将为特殊需求考生们提供助手、手语翻译等。

值得一提的是，自2019年开始，非公费形式报考国内大学的全国统一高考每年进行四次，时间分别在每年的一月、三月、六月和八月，而希望以公费形式完成大学学业的考生，则需要参加每年六月的全国统一考试。

【编译：冰山】