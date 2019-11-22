世界卫生组织：五分之四的青少年每天活动锻炼时间低于1小时

哈通社/努尔苏丹/11月22日 —— 世界卫生组织22日表示，全球青少年缺乏锻炼的情况令人担忧，这可能会严重损害他们成年后的健康。

世卫组织在首次对11至17岁青少年的全球和区域趋势进行的同类研究中表示，其中约80%的青少年每天的活动时间不到60分钟——这是世界卫生组织建议青少年每天应该保持的最低活动量。

菲律宾男孩和韩国女孩“活动最少”

研究显示，菲律宾男孩的不活动身体的水平最高，为93%，而在韩国，研究人员发现97%的女孩没有做足够的运动。

就性别而言，全球平均85%的女孩活动不够，男孩活动不够的比率为78%。

卫生组织表示，身体活动不需要过度活动、锻炼才能使其产生有益影响，慢跑、散步、骑自行车或“只是努力让自己活动起来”都可以产生积极的影响。

世卫组织警告说，从长远来看，缺乏足够的锻炼会使人们易患一系列非传染性和可预防的疾病。这些非传染性疾病包括心脏病、高血压、糖尿病、乳腺癌和结肠癌。

锻炼使身体和精神更加健康

卫生组织表示，体育锻炼的另一个好处是改善心理健康，锻炼还能促进学习，延缓痴呆症的发作，并有助于保持健康的体重，而尽早养成健康习惯非常重要。

根据对来自146个国家的160万在校学生的研究，除了汤加、萨摩亚、阿富汗和赞比亚四个国家之外，所有国家的女生的活动都比男生少。

2016年，在近三分之一的国家，男孩和女孩之间的运动量差异超过10%，在2001年至2016年接受调查的近四分之三的国家，这一趋势变得更加明显。

男孩活动水平改善最多的国家是孟加拉国(不活动水平从73%下降到63%)、新加坡和泰国(78%到70%)、贝宁(79%到71%)以及美国和爱尔兰(71%到64%)。

世卫组织的研究发现，总体而言，女孩的活动水平变化不大，从新加坡的2%(不活动水平从85%下降到83%)到阿富汗的1%(从87%到88%)不等。

根据国际社会2015年通过的2030年全球可持续发展目标议程，各国政府同意到2030年将活动水平提高15%。世界卫生组织表示，如果照目前趋势发展下去，这一目标将无法实现。