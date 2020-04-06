新冠肺炎疫情或导致全球经济萎缩近1%

哈通社/努尔苏丹/4月6日 —— 据中国经济网消息，联合国经济和社会事务部4月1日发布的《世界经济形势与展望》报告最新预测，受新冠肺炎疫情影响，今年全球国内生产总值将萎缩近1%。

据报道，如果对经济活动的限制持续到第三季度，且财政措施无法有效支持居民收入和消费支出，全球经济产出还可能进一步收缩。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长刘振民表示，新冠肺炎疫情对人口流动和广泛的经济活动造成了前所未有的限制。随着疫情蔓延，联合国经济和社会事务部一直在密切跟踪发展中国家和发达国家的事态发展。紧急和大胆的政策措施是必要的，不仅要遏制大流行和拯救生命，同时也要保护最脆弱人群的生计和维持经济增长、金融稳定。国际社会必须共同努力从危机中恢复，使世界重新走上可持续发展轨道。

刘振民指出，由经济增长放缓和收入不平等引发的深层次经济焦虑正在加剧。在国际层面，疫情正在扰乱全球供应链和国际贸易。近100个国家在过去的一个月里关闭了国界，人员流动和旅游流动戛然而止。发达经济体对经济活动长期限制的不利影响将很快通过贸易、投资和旅游渠道扩散到发展中国家。欧盟和美国消费者支出急剧下降将减少其从发展中国家进口消费品。此外，由于全球供应链有可能被中断，全球制造业生产可能会大幅收缩。发展中国家，特别是那些依赖旅游业和商品出口的国家，面临着极大的经济风险。