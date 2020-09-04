斯里兰卡东海岸一油轮起火 已致1人死亡

哈通社/努尔苏丹/9月4日 —— 据中新社消息，当地时间3日上午，印度石油公司(IOC)租用的“新钻石”号油轮在斯里兰卡东海岸起火。美联社报道称，船上23名船员中1人死亡，1人受伤，其余船员被救出。目前，斯里兰卡和印度方面正在加紧灭火。

据此前报道，“新钻石”号油轮满载27万吨油，相当于约200万桶油，从科威特艾哈迈迪港出发，前往印度帕拉迪普港。

美联社称，当地时间3日，该油轮发生火灾，导致1人受伤，1人失踪。当地时间9月4日上午，失踪的船员被证实死于此次事故。

截至4日上午，斯里兰卡、印度等多方力量仍在继续采取措施，试图彻底扑灭油轮上的火情。报道称，有官员警告称，如果船舶发生漏油事故，可能对斯里兰卡海岸的环境造成巨大破坏。

目前，火势暂未扩散到船上的储油区，也暂未收到有关漏油的报告。

据半岛电视台网报道称，“新钻石”号系印度石油公司租用的超大型原油运输船，该船挂巴拿马国旗，23名船员中18人来自菲律宾，5人来自希腊。

据印度海岸警卫队透露，在斯里兰卡海军寻求协助后，印方已经派出3艘船只和一架多尼尔飞机前往油轮所在海域参与救援。

斯里兰卡媒体“News1st”援引斯里兰卡海军发言人的介绍说，事发油轮的船长等人已经被救出。军方正在准备将他们接到海岸上。

两艘原本停靠在汉班托塔港的俄罗斯船只也在获得许可后到事发海域参与了救援工作。