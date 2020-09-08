世界粮食计划署官员：疫情或致全球近1亿人陷入赤贫

哈通社/努尔苏丹/9月8日 —— 据中新社报道，联合国世界粮食计划署驻华机构副代表玛哈·艾哈迈德6日表示，受全球新冠肺炎疫情影响，预计今年将有7000万到1亿人陷入赤贫。当下，世界粮食计划署正积极调动资源，以满足多达逾亿人口的粮食需求。

6日，第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会在中国农业大省河南驻马店启幕。玛哈·艾哈迈德在开幕式致辞环节直陈新冠疫情对粮食安全带来的冲击，“疫情导致全球经济以自20世纪30年代以来的最快速度收缩，预计今年将有7000万到1亿人陷入赤贫。”

玛哈·艾哈迈德说，据世界粮食计划署估计，在其设有办公室的79个国家中，面临重度粮食不安全的人数可能增长80%，即从疫情前的1.49亿人增加到2020年底的2.7亿人，每一个低收入或中等收入国家都将面临威胁。

“解决日益严重的饥饿问题需要世界粮食计划署作出历史上最大规模的人道主义响应，以满足逾亿人口的粮食需求。”玛哈·艾哈迈德表示，世界粮食计划署正积极调动资源，以期通过社会保障、提高营养服务及支持粮食体系等干预措施，帮助、增强弱势群体的抵御能力。

在玛哈·艾哈迈德看来，世界粮食计划署和中国在减少粮食不安全和贫困方面有着共同目标。“发展中国家在经济和社会体系方面都面临着挑战，包括养活日益增长的人口、减少贫困、应对气候变化影响等，因此在保障粮食安全和减贫方面需要在相应技能、技术的帮助下实现可持续发展。”

由中国农业农村部和河南省人民政府主办的中国农产品加工业投资贸易洽谈会，自1998年启动以来，已走过23载，成为了中国农产品加工领域具有风向标性的国际会议。据官方6日发布的消息，本届投洽会吸引了全球4000多家企业参会，参会客商和专业观众将超3万人。