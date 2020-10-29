哈萨克斯坦上半年已开采超过1万吨铀

哈通社/努尔苏丹/10月29日--据哈萨克斯坦能源部新闻处消息，哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫参观了位于突厥斯坦州苏扎克县的哈萨克斯坦-法国合资企业“KATCO”。

哈萨克斯坦-法国合资有限责任公司“KATCO”成立于1996年。该公司主要从事铀矿勘探和开采。

原地浸出采铀方法（ISL）于1960年代首次使用，2017年使用该方法开采的铀产量占世界铀产量的50％，“KATCO”公司的铀产量100％是通过ISL开采方法进行的。

ISL开采方法与传统方法相比，具有较低的生产成本，对环境的负面影响较小，并在工业安全和劳动保护领域提供了高性能。

哈萨克斯坦境内的铀矿开采是由哈萨克斯坦国家原子能工业公司进行的。该公司与其子公司、分支机构和合资企业，联合13家铀矿开采企业正在共同开发24个矿床。

能源部长熟悉了该企业的生产周期，会见了工作人员，并与负责人讨论了铀矿开采企业的进一步发展，大流行对行业的影响，以及旨在防止COVID-19在生产中传播的预防措施的实施。

根据2020年上半年的结果，哈萨克斯坦共开采了10434吨铀。

【编译：阿拉依】



