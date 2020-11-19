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    11:47, 19 11月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦的石油产量将在五年内增加到1亿吨

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    哈通社/努尔苏丹/11月19日--国家经济部长鲁斯兰·达列诺夫在19日召开的参议院（议会上院）全体会议上介绍哈萨克斯坦2021-2025年社会经济发展预测指标时表示，2025年，商品出口将从2021年的414亿美元增至515亿美元。

    达列诺夫表示，2025年，石油产量将从2021年的8600万吨增至1.007亿吨，所有基本领域都有正增长趋势。 制造业将年均增长6.7％，采矿业将增长2.9％。 农业的年均增长率将达6.2％，贸易的年均增长率将达5.5％

    据其介绍，到2025年，商品出口将从2021年的414亿美元增至515亿美元，进口额将从2021年的363亿美元增至378亿美元。

    部长表示，社会经济政策的优先事项将是改善投资和商业环境、优质的人力资本和平衡的区域发展。 基于这些宏观经济指标，对相关预算参数进行了预测。

    2021年，共和国预算（不包括转移支付）收入预计将达到69260亿坚戈，2022年，将达85660亿坚戈，2023年，将达92170亿坚戈。

    预计，2021年的国家基金转移支付保证金额规模为2.7万亿坚戈， 2022年的-2.4万亿坚戈，2023年的-2.2万亿坚戈。

    “因此，根据预测，2021年的收入将达到11.4万亿坚戈，到2022年，该数据将增至11.8万亿坚戈，到2023年将达到12万亿坚戈。 ” 达列诺夫说。

    2021年的共和国预算支出预计为144900亿坚戈，2022年为，138730亿坚戈，2023年为，138890亿坚戈。

    【编译：阿依波塔】
    标签:
    哈萨克斯坦 议会上院 经济 国家经济部 议会 黄金储备
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