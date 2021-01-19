努尔苏丹市创纪录吸引超过1万亿坚戈投资

哈通社/努尔苏丹/1月19日--据努尔苏丹市政府消息，努尔苏丹市投资与创业发展管理局局长叶尔兰•别克米尔扎耶夫表示，2020年，尽管冠状病毒大流行席卷全球，但首都市政府并未停止工作，以吸引私人投资实施对城市和公民的重要项目。去年，首都共吸引了1.1万亿坚戈，比2019年增加了20％。

“例如，在隔离期间，建筑工作并未停止，严格按照卫生标准进行。2020年，首都建造并调试了超过300万平方米的住房，几乎是2019年的2倍。”发言人说道。

吸引投资的区域委员会会议已切换成线上模式。在努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫的领导下，举行了16次会议，批准了110多个项目。涉及教育、医疗保健、工业、物流和贸易、体育、住房等领域。

由于冠状病毒的传播，自去年以来，实施个人卫生和个人防护设备生产项目已成为一个热门项目。市政府在这个方向上支持了许多项目。许多企业已主动将其活动方向重新定向到生产医用口罩、防护服等。

在城市发展投资中心“Astana Invest”的基础上，还有一个区域投资吸引前台办公室，通过“一个窗口”原则对投资者进行充分支持。努尔苏丹市政府代表国家元首为投资者创造了所有条件，消除了行政障碍。

【编译：阿拉依】



