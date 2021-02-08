央行副行长介绍1月份黄金外汇储备和国家基金状况

哈通社/阿拉木图/2月8日--哈萨克斯坦央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃介绍了央行1月份的黄金和外汇储备和国家基金状况。

据她介绍，1月底黄金和外汇储备总额为356亿美元，与年初相比几乎没有变化。

黄金投资组合减少了3亿美元，这是由于年初以来金价下跌所导致的，黄金价格从每盎司1891美元跌至1853美元，跌幅为2％。疫苗开发的进步和商业活动的复苏是作为防御性资产的黄金价格下跌的主要原因之一。

副行长表示，根据一月底的初步数据，国家基金的外汇资产达到577亿美元，自年初以来减少了10亿美元。

国家基金数额减少的主要原因是向国家预算分配了总额为3810亿坚戈（相当于9亿美元）的拨款。

根据1月份的结果，国家基金的投资收益为负3.4亿美元，即减少0.6％。其中，股票投资组合减少了约1.5亿美元，发达国家的债券投资组合减少了1.4亿美元。主要原因是1月份发达国家MSCI World的全球股票指数下跌了1％，而发达国家债券指数的收益率为负0.43％。

早在2月初，股票市场就开始复苏，在2月的前5天，国家基金的投资收益达到了4.4亿美元，弥补了1月份的下跌。

【编译：阿拉依】



