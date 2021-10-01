全国人口普查1日起启动常规模式登记工作

哈通社/努尔苏丹/10月1日 – 从10月1日开始，哈萨克斯坦正式启动了常规模式的人口普查工作。之前未参与在线人口普查的公民，将在这一阶段接受普查登记。

哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。

与之前两次普查相比，2021年人口普查最大的变化，就是在例行的普查工作模式之外，新加入了网络在线模式的人口普查。

从2021年9月1日开始，自10月15日期间，公民可以通过网络方式，使用电脑或者移动终端，登陆Sanaq.gov.kz网站或电子政府政务客户端，填写相关人口信息，参与在线人口普查。网络人口普查系统24小时在线，参与这一模式的公民可根据自身需要，选择自己合适的时间参与填报。

对于未参与在线普查的公民，则将接受从10月1日至30日开始的常规模式人口普查。值得一提的是，今年的常规模式人口普查也有新的变化，即实现了全面无纸化。入户调查人员将使用电子平板电脑，并引入了数字化和自动化技术，将信息实时集成到数据库中，大幅度减少人为因素对数据质量的影响。同时这也将大大节省开支，提升效率。

入户进行人口普查的工作人员必须向公民出示由政府机构统一发布的身份证明文件和徽章，并佩戴印有人口普查标志的蓝色围巾和携带印有同样标志的公文包。

人口普查工作实施期间，全国将设立1446个呼叫服务中心，提供免费咨询服务。

最新数据显示，通过网络在线模式参与普查人数已突破600万，其中 突厥斯坦州人数最多。

【编译：木合塔尔·木拉提】