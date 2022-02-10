意大利新冠疫苗接种超1亿剂次

哈通社/努尔苏丹/2月10日--据意大利欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间9日，意大利药品管理局(AIFA)发布的一份报告中指出，意大利提供的超过1.08亿剂新冠疫苗中，截至目前，只有22人的死亡可能与注射疫苗有关。

报道称，新冠疫苗接种后引发死亡的事件十分«罕见»。意大利药品管理局强调，截至2021年12月26日，意大利共报告了117920起疑似新冠疫苗接种后的不良反应事件。其中超八成事件表现不严重，导致严重事件的仅占比约16%。

据报道，疫苗接种不良反应事件调查中，报告最多的不良反应是发烧、疲劳、头痛、肌肉关节疼痛、注射部位疼痛、打寒颤和恶心。

意大利高级卫生委员会主席洛卡特里表示，在5至11岁范围内，每10万剂新冠疫苗接种者，疑似不良反应事件约有28例，比成年人疑似不良反应事件数量减少了4倍。因此，他再次向家长们保证，儿童接种新冠疫苗是安全的。

此外，意大利药品管理局指出，孕妇或哺乳期妇女接种新冠疫苗是安全的，没有证据表明疫苗会影响人的生育能力。

意大利民防部9日报告新增新冠确诊病例81367例，死亡病例384例。