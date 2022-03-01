1月份哈国电子劳务市场求职人数翻了三倍

哈通社/努尔苏丹/3月1日 -- 据劳动和社会保障部新闻中心消息，根据哈萨克斯坦人力资源发展中心的数据，2022年1月，电子劳务市场发布了6.83万个职位空缺和7.02万份简历，与2021年12月相比，今年1月发布的简历数量急剧增长，而企业的招聘需求则有所下降。

与去年12月的数据相比，2022年1月的企业招聘需求下降了23%，发布了6.83万个职位空缺。与去年12月份相比，求职简历数量增加了3.3倍。1月份，求职者发布了7.02万份有效简历。

以行政区域划分，阿拉木图州的电子劳务市场招聘需求下降了四分之三（从12月的1.24万下降到1月的3千，突厥斯坦州从9.3万下降到4.5万，克孜勒奥尔达州从3.5万下降为1.9万。同时，库斯塔奈州的空缺职位增加了10%，努尔苏丹市增加了8%，而西哈州和北哈州的增幅不大。

1月，全哈劳动力市场供应均有所增长，与上个月相比，部分地区简历发布量几乎增加了五倍，如奇姆肯特市（4900份）、克孜勒奥尔达州（7000份）、阿拉木图市（6600份）。劳动力市场供应量增幅最小的地区是西哈州，简历发布数量从1300份增加到2500份，巴甫洛达尔州简历数量从1000份增加到2200份。

1月份，84%的招聘需求来自大中小型企业（5.73万）。与12月相比，1月份个体企业家的招聘需求减少了59%（职位空缺从2.67万个减少到1.09万个）。

求职者中，传统来说女性在电子劳务市场最为活跃，占1月发布简历总量的56%。三分之一的求职申请来自25-35岁的年轻人。年轻求职者所占比例较高的地区是努尔苏丹市（占总供应量的39%）和曼格斯套州（约36%）、奇姆肯特市和阿特劳州约35%。

劳动力市场的不平衡，除了在资历方面，还反映在职位空缺和简历中。对专业人才的需求最大(占所有职位的52%)，而求职者中非技术人员则越来越多（45%）。总体而言，25%的职位空缺是针对高素质专家的，23%是针对低技能或无专业技能人士的，在求职者中，只有32%的职位是为23%的具有中级资格的专业人士提供的。

从薪资角度来看，高薪职位包括财务总监、销售经理、营销和销售部门主管、部门主管、主管顾问或总经理。同时，高薪并不仅仅针对管理职位，也针对专业技能的高素质人才，如系统工程师、总工程师和总建造师。

劳动力市场上最受欢迎的仍然是护士/男护工、汽车司机、保安、教育工作者、会计师，工资从7.54万坚戈到9.84万坚戈不等。1月份招聘数量超过求职者数量的稀缺的职业包括保安，勤杂工，助理教育工作者，护士/男护工，电工，其他还包括合格的社会工作者、律师、办事员和体育教师。

市场对非技术劳动力的需求仍然很高，对最低生活保障工人的需求急剧减少，其职位空缺数量从去年12月的2.8万个减少至今年1月的2.07万个。

因此，在1月份职位空缺普遍减少和求职者简历增加的背景下，市场上求职者的技能和薪资期望存在不平衡。