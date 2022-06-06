世行估算食品价格每上涨1%将有一千万人陷入贫困

哈通社/努尔苏丹/6月6日-- 据共同社报道，世界银行近日估算称，全球食品价格每上升1%，将有近1000万人陷入每天生活费不到1.9美元的«极端贫困»当中，俄乌冲突的影响波及到食品价格上涨，世行对危机扩大敲响警钟称«越是贫困的人群家庭消费中食品占比越高，将受到涨价的冲击»。

世行的经济学家接受共同社采访时指出，«影响在全世界出现，日本（以低收入人群为主）也会遭受冲击»。联合国粮农组织（FAO）3日宣布，5月的世界食品价格指数同比上升22.8%。

世行的估算显示，极端贫困人群2022年预计达到6.56亿至6.76亿人。在新冠危机前曾预计2022年会减少至5.81亿人，但此次估算增加了7500万至9500万人。

原因包括乌克兰危机导致的东欧经济恶化，小麦主要产地俄罗斯和乌克兰因战争导致食品价格上涨，以及肥料价格上升等。

世行表示如果食品价格上升率较预想进一步加速，那么每涨价1%，极端贫困人群有可能再增加不到1000万人。

世行经济学家强调«日本那样的发达国家通过开发援助持续支援最贫困国家是关键»，认为尤其受到严重影响的撒哈拉沙漠以南的非洲36国，与食品有关的物价涨幅将达到其他商品的两倍。