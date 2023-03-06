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    22:19, 06 三月 2023 | GMT +6

    央行将发行《天鹅》和《礼炮1号》纪念硬币

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    哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 哈萨克斯坦中央银行3月9日将发行《天鹅》和《礼炮1号》银质纪念币。

    据了解，面值为500坚戈、200和100坚戈的《天鹅》银质纪念币属于央行发行的主题为《游牧民族崇拜动物-图腾》系列。

    《天鹅》纪念币正面，位于中间部分印有两只天鹅像和«天鹅（AQQÝ ）»字样，而反面印有哈萨克斯坦国徽。

    500坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，有一枚1毫米钻石，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行4000枚。

    200坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行10000枚。

    100坚戈纪念币由MN 25白铜以出厂硬币（brilliant uncirculated）标准制作，净重11.17克，直径31毫米，共发行30000枚。

    面值为500坚戈和200坚戈的《礼炮1号》纪念币属于央行发行的主题为《太空》系列，该纪念币旨在纪念人类发射的第一个地球空间站--礼炮1号满50周年。

    纪念币正面描绘了一幅象征着人类与宇宙统一的构图，代表着过去与现在的联系；背面描绘了«礼炮1号»空间站并印有«BAIKONUR»和«1971-2021»字样，其周围印有哈萨克文、俄文和英文的国家名称（哈萨克斯坦共和国）铭文。

    500坚戈纪念币由41.4克银和26.8克钽制成，以精制硬币（рrооf）标准打造，净重14.6克，直径38.61毫米，共发行2500枚。

    200坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行10 000枚。

    据悉，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。另外，纪念币可在所有国家银行分部和国家银行官方网站（nationalbank.kz）购买。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 央行 经济 黄金储备
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