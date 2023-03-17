议会选举：竞选周期内全国媒体共发布宣传文案1万多份

哈通社/阿斯塔纳/3月17日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部副部长卡纳特·伊斯卡科夫17日在新闻发布会上，对当前议会选举竞选活动在大众媒体上开展的情况进行了介绍。

- 我们的部门在竞选活动期内面临着三个任务。首先，是为各个参选政党和个人创造公平的参选环境；其次，是开展广泛的信息解释工作；第三，则是监督各个参选者在使用大众媒体和线上平台开展竞选期间对各类规则的遵守。为了完成这三项任务，新闻部对信息空间进行了周期性的审计。- 卡纳特·伊斯卡科夫说。

根据副部长提供的数据，从2月18日开始启动至今的审计显示，总计有576个全国和区域性大众媒体参与到了此次议会选举竞选宣传活动当中，其中包括了48家电视频道、386家报纸和142家网络媒体。

他表示，新闻部开展的审计囊括了国内信息空间的95%~96%。

- 统计显示，竞选活动期内，在大众媒体上发表了有关政治党派和竞选总部相关宣传内容的1万多份材料。其中5000多份材料发布在电视频道上，2500多份发表在纸质媒体上，2500多份发表在网络媒体上。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】