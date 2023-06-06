阿尔斯通公司有意继续在哈萨克斯坦投资1亿欧元

哈通社/阿斯塔纳/6月6日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日会见法国阿尔斯通公司非洲、中东和中亚地区总裁安德鲁·德莱昂。

会谈期间，与会人员讨论了扩大阿尔斯通公司在哈萨克斯坦的业务问题。

总理指出，生产电力机车及其部件的阿尔斯通公司是哈萨克斯坦铁路工业现代化计划的主要参与者之一，哈萨克斯坦政府愿与该公司继续开展长期合作。

斯马伊洛夫表示，政府能够为投资者提供税收和关税优惠。目前，哈萨克斯坦正在建设基础设施，并创造其他有利条件。在该公司的共同参与下，哈萨克斯坦在火车车厢制造和电动巴士生产领域成功实施了许多项目。

-政府支持的基本是提高生产的本地化程度。我们支持阿尔斯通通过建立电力机车零部件生产和服务中心来扩大业务范围计划。 同时，建议让哈萨克斯坦企业参与这一过程，并使生产过程高度本地化。 在这方面，我们愿意为新投资项目的实施提供帮助。-总理说。

-这表明我们的战略伙伴关系处于高水平。 哈萨克斯坦总统去年对法国的访问对两国关系的进一步发展起到了重要推动作用。 对于想继续在哈萨克斯坦投资的法国公司来说，哈政府提供了很好的激励措施。-他说。

安德鲁·德莱昂表示，在哈萨克斯坦开展业务的10余年时间里，投资了数亿欧元，为数百人提供了就业机会。

他表示，阿尔斯通正在考虑再投资5000万欧元到1亿欧元问题，以在全国建立服务中心。

此外，双方还讨论了哈萨克斯坦过境运输的发展潜力，包括扩大跨里海国际运输路线的可能性。

【编译：阿依波塔】