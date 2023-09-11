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    20:48, 11 9月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦有意将跨里海国际运输路线货运量增至1千万吨

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    哈通社/阿斯塔纳/9月11日 —— 哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利尔11日在哈萨克斯坦-德国商业论坛上表示，哈萨克斯坦有意将跨里海国际运输路线货运量增至1000万吨。

    第一副总理指出，考虑到当前的地缘政治形势，新的运输和物流路线的战略重要性日益增加。

    -这对于使相互运输和生产链可靠且多样化是必要的。 中国和中亚地区运往欧洲的货物80%以上经过哈萨克斯坦运输。在此，跨里海国际运输路线在陆地贸易版图上的重要性日益凸显。令人鼓舞的是，该运输线的货运量有所增加。去年，货物转运量增长2倍，达到170万吨。今年前5个月，货流量增长了64%。今年，我们计划将该方向的货物周转量增加到1000万吨。此外，哈萨克斯坦有意向德国和欧洲提供最大限度利用港口潜力的机会。-他说。

    斯卡利亚尔表示，哈德两国可以在替代能源领域开展合作。

    -替代能源、绿色经济领域合作潜力巨大。我们计划截至2030年将可再生能源在国家能源中的份额从5%提升至15%。为此，已经采取了相关国家战略，并计划逐步过渡到替代能源。我们还采取措施提高能源效率。-第一副总理说。

    【编译：小穆】


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    哈萨克斯坦 政府 过境运输 未来能源 可再生能源 黄金储备 德国 交通运输
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