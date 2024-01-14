哈通社1月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月14日，星期天

1月14日是阳历一年中的第14天，离全年的结束还有351天（闰年则还有352天）。

世界各国/ 地区节日

乌兹别克斯坦祖国保卫者日 独立的乌兹别克斯坦通过这一节日庆祝武装力量的诞生。该节日由乌兹别克斯坦最高议会于1993年12月29日宣布于每年的1月14日举行。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 克孜勒奥尔达师范学院被授予突厥哲人、诗人和文学家霍尔霍特阿塔之名。

1994年 经纳扎尔巴耶夫总统命令，哈萨克斯坦总统档案馆正式成立。

1998年 白俄罗斯首都明斯克一条大街被命名为穆赫塔尔•阿吾埃佐夫大街。

1999年 纳扎尔巴耶夫总统著作《历史的长河当中》以哈萨克文和俄文正式出版。

2006年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于修订哈萨克斯坦共和国经济情况法的法案。

2008年 阿拉木图第173号哈萨克学校被授予哈萨克斯坦著名历史人物穆斯塔法•硕海之名。

2008年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于批准哈法两过政府间有关投资激励和相互保护法案》和《关于批准哈萨克斯坦与亚洲开发银行间技术援助框架协议法案》。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于国家教育储蓄体系法案》。

2013年 阿斯塔纳能源运输公司成立。

2016年 总统签署《贵金属和宝石法》修正案。