    07:00, 18 一月 2026 | GMT +5

    哈通社1月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈通社为各位读者总结1月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    History of Kazakhstan
    Photo credit: Kazinform

    1月18日，星期日

    1月18日是阳历一年中的第18天，离全年的结束还有347（闰年则还有348）。

    世界各国/地区节日

    突尼斯革命日 每年1月18日为突尼斯革命日，也被称为纪念日。1881年，随着法国对殖民地的开拓，转而成为法国的保护国。1956年，在殖民地独立风潮之际，突尼斯赢得了独立，正式改名为突尼斯王国。

    泰国建军节 每年1月18日是泰国建军节。

    秘鲁利马周 1821年秘鲁独立后宣布利马为国家首都。利马至今为止依然保存着古老大教堂等遗址。1991年利马被联合国教科文组织评为世界遗产之一。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1978年 《Juldyz》报获得«人民友谊»奖章。

    1992年 奥地利正式承认哈萨克斯坦的独立和主权。

    1996年 哈萨克斯坦国歌创作者、著名文学家哈伊姆•穆罕梅德汗吾勒诞辰80周年纪念活动在塞梅市举行。

    1999年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳出席哈萨克斯坦-美国«Miras»国际学校奠基仪式

    2005年 纳扎尔巴耶夫总统在莫斯科同俄罗斯联邦总统普京签署哈-俄国家边界协议。

    2005年 记者公共组织«MediaNet» 国际新闻中心在阿拉木图市成立。

    2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的视频广播DVB-S2标准国家卫星网络启动仪式。

    2012年 纳扎尔巴耶夫总统签署《哈萨克斯坦共和国广播电视法》。

    2018年 哈美两国在华盛顿签署航天领域合作协议。

    2018年 纳扎尔巴耶夫总统主持联合国安理会会议，会议主题为：《防止大规模杀伤性武器的扩散：建立信任措施》。

    2018年 纳扎尔巴耶夫总统会见联合国秘书长古特雷斯。

    2019年 阿特劳州为哈萨克三大毕官- 托列毕、哈兹别克毕以及阿伊铁克毕设立纪念碑。

    2021年 东哈州首府城市乌斯卡曼市正式启用新的城市徽标。该徽标主体正中为花体字的乌斯卡曼市城市名称，花体文字上方和下方分别是简笔画描绘的阿尔泰山和额尔齐斯河河水。

