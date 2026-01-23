哈通社1月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月23日，星期五

1月23日是阳历一年中的第23天，离全年的结束还有342（闰年则还有343）。

世界各国/地区节日

国际手写日 1月23日，是国际手写日。该纪念日呼吁人们多用手写字、写信，并纪念逐渐被科技所取代的手写字。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 联合国安理会通过了关于哈萨克斯坦加入联合国的决议。3月2日，哈萨克斯坦正式成为联合国成员。

1999年 根据总统令，著名作家钦吉斯∙艾特玛托夫获得“祖国”奖章。

2001年 哈萨克斯坦政府通过《人民就业法》。

2010年 哈萨克斯坦驻纽约总领事馆举行开馆仪式。

2013年 阿拉木图市举行2012奥运会冠军纪念邮票发行仪式。

2013年 亚洲汽车制造厂制造出第5万辆汽车。

2017年 叙利亚问题和谈在阿斯塔纳雷克索斯总统酒店（Rixos President Astana）举行。

2018年 纪录片《伟大丝绸之路沿线古城》首映礼在南哈州举行。

2019年 "独立一代"青年年开幕式在首都世博园举行。

2020 年 哈萨克国际通讯社（Kazinform）与意大利安莎通讯社签署了合作备忘录。

2020年 哈萨克斯坦影片《托米丽司女王》荣获金牛座世界特技大奖。

2023年 托卡耶夫总统向在第31届世界大学生冬季运动会取得好成绩的哈萨克斯坦大学生体育代表团致以祝贺。